Friuli Doc si avvicina: il programma completo e tutti gli eventi

Il programma di Friuli Doc.

La 29esima edizione di Friuli DOC si presenta con un’ampia gamma eventi in programma, vere e proprie esperienze rivolte ad un pubblico eterogeneo per interessi ed età. Le offerte spaziano dagli immancabili appuntamenti enogastronomici, con degustazioni dei principali prodotti tipici – prosciutto e formaggio Montasio in primis – quattro spettacoli dal vivo, sei street band durante tutte le giornate di festa, appuntamenti musicali, laboratori vari.

Cibi e vini friulani restano l’anima di questo evento sin dagli esordi, un principio saldo che negli anni si è ampliato e arricchito. Nei diversi laboratori del gusto esplodono le eccellenze del territorio e le tradizioni locali. I bambini sono protagonisti in appuntamenti loro dedicati, tra didattica e pratica. Non mancano temi ricorrenti come la storia locale, la cultura e le presentazioni di nuovi libri, tra cui la nuova Guida del Friuli-Venezia Giulia outdoor di Repubblica.

Destinata a consolidarsi nel tempo è l’impronta sostenibile di Friuli DOC: stoviglie e packaging fatti con materiale compostabile, laboratori eco-friendly per i più piccoli, attenzione all’artigianalità e ai prodotti a Km0. Il caleidoscopio di appuntamenti di Friuli DOC sarà capace di attrarre ed intrattenere cittadini e turisti a Udine, in un vortice di spensieratezza e divertimento.

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023



Inaugurazione di Friuli DOC 2023

ore 17.30 – Piazza Libertà

dalle ore 18.00 – Piazza 1° Maggio – Stand PromoTurismoFVG



DEGUSTAZIONE

Aperitivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia”

Aperitivo con vini del territorio, birre artigianali, liquori del FVG e qualche assaggio enogastronomico

A cura di PromoTurismoFVG

ore 17.30 – Palazzo Mantica



MOSTRA

Contis popolârs furlanis pe scuele, Racconti popolari friulani per la scuola

A cura della Società Filologica Friulana

ore 18.30 – Piazza Libertà



CONCERTO

Fanfara Alpina Julia 2023

ore 19.00 – Corte Morpurgo



CONVEGNO-DEGUSTAZIONE (in friulano)

Biodiversitât contadine: ae discuvierte des ecelencis furlanis

ore 19.00 – Via Mercatovecchio



ARTIGIAN-LAB

Degustazione di birre artigianali

A cura di Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo.

Ingresso libero, max 20 persone su prenotazione www.confartigianatoudine.com

ore 21.00 – Piazza Libertà

SPETTACOLO

Galà sotto le stelle

Spettacolo di danza moderna e urbana a cura della A.s.d. Broadway Dance studio di Udine

sotto la direzione artistica di Francesca Pravisani



VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2023

ore 10.30 – Loggia del Lionello

PRESENTAZIONE Presentazione Guide di Repubblica “Friuli Venezia Giulia – Sport e vacanze outdoor”

Ingresso libero ore 11.00 – Corte Morpurgo DEGUSTAZIONE Conoscere e riconoscere l’Olio Extra Vergine di Oliva A cura di Coldiretti Ingresso libero, max 50 persone su prenotazione Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 12.00 – Loggia del Lionello DEGUSTAZIONE Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele Ingresso libero, max 40 persone. Info e prenotazioni obbligatorie: friuli-doc.it ore 14.30 – Corte Morpurgo DEGUSTAZIONE Conoscere e riconoscere l’Olio Extra Vergine di Oliva A cura di Coldiretti. Ingresso libero, max 50 persone info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 14.30 – Loggia del Lionello PRESENTAZIONE LIBRO “ABC, Alimentazione, Basket, Cultura” Il libro riassume i principi dell’alimentazione per poi focalizzarsi sulla dieta più appropriata per gli sportivi e l’importanza nel prevenire nel curare gli infortuni. A cura di: Università di Udine, F.I.P., Libertas Basket School ASD, Pontoni Germano. Ingresso libero. ore 15.00 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Laboratorio di ceramica A cura di Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo. Ingresso libero, max 10 persone su prenotazione www.confartigianatoudine.com ore 16.00 – Loggia del Lionello CONVEGNO Latte d’asina e non solo Partendo dall’esperienza dell’azienda agricola “Gli Asini di Manute” condotta da due giovani imprenditori si parlerà delle caratteristiche e delle proprietà nutrizionali del latte d’asina e dei metodi di allevamento degli asini

tra tradizione e modernità. Interverranno: L. Lanfrit e D. Valent, P. Pecile, medico pediatra e G. D’Orlandi, agronomo. Modera C. D’Angelo. ore 16.00 – Palazzo Mantica LABORATORIO PER BAMBINI (in friulano) Laboratorio per bambini con l’illustratrice Federica Pagnucco Laboratori par fruts cu la ilustradore Federica Pagnucco tal ambit de mostre Contis popolârs furlanis pe scuele: Contis di cjarte. A cura della Società Filologica Friulana ore 16.30 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Degustazione di gelato artigianale A cura di Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo. Ingresso libero, max 20 persone su prenotazione www.confartigianatoudine.com dalle ore 17.00 – Piazza 1° Maggio – Stand PromoTurismoFVG DEGUSTAZIONE Aperitivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” Aperitivo con vini del territorio, birre artigianali, liquori del FVG e qualche assaggio enogastronomico A cura di PromoTurismoFVG ore 17.30 – Loggia del Lionello DEGUSTAZIONE Formaggio Montasio DOP: un sapore senza tempo A cura del Consorzio del Formaggio Montasio. Ingresso libero

Max 40 persone. Info e prenotazioni obbligatorie: friuli-doc.it ore 18.00 – Corte Morpurgo SFILATA DI MODA Fashion Green Le allieve della scuola di formazione sartoriale Filegusele presentano una sfilata ispirata agli anni ‘60, con tessuti donati da aziende che puntano su ecosostenibilità e ambiente. A cura di Filegusele Ingresso libero – info al numero 339 5873406 ore 19.00 – Loggia del Lionello PREMIAZIONE Oscar Green 2023 Premio dell’innovazione giovane e sostenibile in agricoltura. A cura di Coldiretti. Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 19.00 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Degustazione di birre artigianali A cura di Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo. Ingresso libero, max 20 persone su prenotazione: www.confartigianatoudine.com ore 19.00 – Salone d’Onore di Palazzo Mantica CONCERTO La scuola dei Montico: dalla tradizione all’innovazione Quartetto d’archi “Montico” composto da G. Freschi e O. Pauletto (violini), S. Pagotto (viola) e S. Pellizzer (violoncello). A cura della Società Filologica Friulana. ore 21.00 – Piazza Libertà SPETTACOLO Divina – 80 voglia di ’90 2000 Divertimento con le cover dei più grandi successi dagli anni ’80 ad oggi. SABATO 9 SETTEMBRE 2023 ore 9:30 – Portici di Palazzo D’Aronco in Piazzetta del Lionello LABORATORI DI NET – EDUCATION PER BAMBINI E ADULTI Scopri l’impronta ecologica dei cibi! ; “Se li lasci, non vali! ; Il Memory dei Rifiuti! ; Questo dove lo butto?” ore 9.30 – Corte Morpurgo EVENTO I rituali del benessere di Campagna Amica A cura di Coldiretti. Ingresso libero

Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 10.00 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Laboratorio di legatoria A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Ingresso libero, max 10 persone su prenotazione. Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com ore 10.00 – Museo Etnografico del Friuli CONVEGNO-DEGUSTAZIONE (in friulano) Di tai in tai fra Ribuele e Tocai Conte curte di une storie lungje: vîts e vins in Friûl, cul agronom Enos Costantini. E par finîle come cu va, une degustazion di vin furlan par cure di PromoTurismoFVG. Ingresso libero. Info e prenotazioni: info@iosonofvg.it ore 10.30 – Loggia del Lionello DEGUSTAZIONE Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Ingresso libero, max 40 persone. Info e prenotazioni obbligatorie: friuli-doc.it ore 11.00 – Corte Morpurgo CONVEGNO Una professione senza glutine: il consumo fuori casa dei prodotti senza glutine A cura dei professionisti e soci di AIC FVG Ingresso libero

Info: food@celiachia.fvg.it ore 12.00 – Loggia del Lionello DEGUSTAZIONE Formaggio Montasio DOP: un sapore senza tempo A cura del Consorzio del Formaggio Montasio. Ingresso libero, max 40 persone Info e prenotazioni obbligatorie: friuli-doc.it ore 14.30 – Loggia del Lionello PRESENTAZIONE LIBRO Il tempo della mela. Ricette e profumi in Friuli-Venezia Giulia (Forum editrice, 2023) Un libro di ricette antiche e nuove a base di mela che aiuta- no a “pensare il cibo” e ad inda- gare le vocazioni produttive del territorio, nato da una ricerca di alcune studentesse dell’Univer- sità di Udine e dalla collabora- zione con alcuni ristoratori della regione. Forum editrice, 2023. A cura di N. Gasbarro, M.C. Nicoli e G. Vizzotto. Ingresso libero ore 15.00 – Corte Morpurgo LABORATORIO PER BAMBINI Giocando si impara il km zero A cura di Coldiretti e con la collaborazione di Donne Impresa FVG. Ingresso libero, max 50 persone. Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 15.00 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Degustazione di gubane e strucchi A cura di Confartigianato- Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo. Ingresso libero

Max 20 persone su prenotazione Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com ore 15.00 – Loggia del Lionello LABORATORIO PER BAMBINI Lo chiamavano Leonardo Ai bambini verrà proposta la costruzione di semplici “automi” in legno e spiegata l’arte del movimento. A cura di Ursus Animazione. Ingresso libero. Per bambini dai 6 anni in sù ore 15.00 – Museo Etnografico del Friuli VISITA GUIDATA (in friulano) Trame antiche & moderne Visite guidate gratuite e mostre di arte tessile.

Par cure dal Centro Internazionale di Ricerca Tessile – CIRT Aps Info e prenotazioni: associazione@gmail.com 0432 1272920 ore 15:30 – Portici di Palazzo D’Aronco in Piazzetta del Lionello LABORATORI DI NET – EDUCATION PER BAMBINI E ADULTI Scopri l’impronta ecologica dei cibi! ; “Se li lasci, non vali! ; Il Memory dei Rifiuti! ; Questo dove lo butto?” 16.30 – Piazza Libertà PRESENTAZIONE SQUADRE Jolly Handball Campoformido Campionato pallamano maschile Serie A Bronze dalle ore 17.00 – Piazza 1° Maggio – Stand PromoTurismoFVG DEGUSTAZIONE Aperitivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” Aperitivo con vini del territorio, birre artigianali, liquori del FVG e qualche assaggio enogastronomico A cura di PromoTurismoFVG ore 17.00 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN – LAB Laboratorio di sartoria A cura di Confartigianato- Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Ingresso libero, max 10 persone su prenotazione. Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com ore 17.00 – Piazza Libertà PRESENTAZIONE SQUADRE UPC Tavagnacco Campionato calcio femminile Serie B 17.30 – Piazza Libertà PRESENTAZIONE SQUADRE Rugby Udine Campionato maschile Serie C ore 17.30 – Corte Morpurgo DEGUSTAZIONE Birre friulane da birrificio agricolo A cura di Coldiretti e con la collaborazione di Donne Impresa Fvg

Ingresso libero. Max 50 persone Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 18:00 – Loggia del Lionello DEGUSTAZIONE Minestra della solidarietà A cura di Lady Chef, in collaborazione con il Comune di Udine. ore 18.30 – Piazza Libertà PRESENTAZIONE SQUADRE Basket maschile e femminile Udine Presentazione delle squadre Apu Old Wild West campionato nazionale A2

e Women APU campionato nazionale A2. ore 20.30 – Corte Morpurgo AGRI-APERITIVO Assaggi guidati di drink e cocktails da vini liquorosi e liquori “made in FVG” Ingresso libero – Max 50 persone Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 21.00 – Piazza Libertà SPETTACOLO Jerry Calà – 50 anni di libidine Concert-Show L’artista accompagnato dalla sua band reinterpreta il suo leggendario repertorio alternando momenti di spettacolo musicale a gag esilaranti. DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023 ore 9.30 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Degustazione di caffè e dolci artigianali A cura di Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo. Ingresso libero

Max 20 persone su prenotazione Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com ore 09.30 – Corte Morpurgo EVENTO I rituali del benessere di Campagna Amica A cura di Coldiretti. Ingresso libero

Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 10.30 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Laboratorio di pittura per bambini dagli 8 ai 12 anni A cura di Confartigianato- Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo

Ingresso libero, max 10 persone su prenotazione. Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com ore 10.30 – Loggia del Lionello DEGUSTAZIONE Formaggio Montasio DOP: un sapore senza tempo A cura del Consorzio del Formaggio Montasio. Ingresso libero

Max 40 persone. Info e prenotazioni obbligatorie: friuli-doc.it ore 11.30 – Corte Morpurgo DEGUSTAZIONE Birre friulane da birrificio agricolo A cura di Coldiretti e con la collaborazione di Donne Impresa Fvg

Ingresso libero, max 50 persone

Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 12.00 – Piazza 1° Maggio – Stand PromoTurismoFVG DEGUSTAZIONE Aperitivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” Aperitivo con vini del territorio, birre artigianali, liquori del FVG e qualche assaggio enogastronomico A cura di PromoTurismoFVG ore 12.00 – Loggia del Lionello DEGUSTAZIONE Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Ingresso libero, max 40 persone. Info e prenotazioni obbligatorie: friuli-doc.it ore 15.00 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Laboratorio di mosaico per bambini dagli 8 ai 12 anni A cura di Confartigianato Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo. Ingresso libero

Max 10 persone su prenotazione Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com ore 15.00 – Corte Morpurgo CONVEGNO-DEGUSTAZIONE La Biodiversità contadina: racconti di vitigni autoctoni A cura di Coldiretti. Ingresso libero

Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 15.30 – Loggia del Lionello CONVEGNO Una vita senza glutine: lavoro, studio, sport, vacanze e tempo libero A cura dei professionisti e soci di AIC FVG Ingresso libero

Info: food@celiachia.fvg.it ore 17.00 – Corte Morpurgo CONVEGNO-DEGUSTAZIONE La Biodiversità contadina: racconti di vitigni autoctoni A cura di Coldiretti. Ingresso libero

Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 17.00 – Loggia del Lionello EVENTO Premio eccellenze FVG ore 17.30 – Via Mercatovecchio ARTIGIAN-LAB Laboratorio di decorazione A cura di Confartigianato- Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Ingresso libero. Max 10 persone su prenotazione Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com ore 18.00 – Piazza 1° Maggio SPETTACOLO Cabaret A cura di PromoTurismoFVG ore 19.00 – Piazza Libertà CONCERTO Live set, con musica funky/pop – by Cilio La sua musica è garanzia di freschezza ed energia in grado di fondere vari generi musicali ore 20.30 – Corte Morpurgo AGRI-APERITIVO Assaggi guidati di drink e cocktails da vini liquorosi e liquori “made in FVG” Ingresso libero, max 50 persone

Info e prenotazioni: campagnamica.fvg@coldiretti.it o al numero 366 5722897 ore 21.00 – Piazza Libertà SPETTACOLO Gran concerto finale con Leo Gassman Giovane cantautore italiano concorrente di XFactor e vincitore al Festival di Sanremo Nuove Proposte 2020