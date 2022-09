Le ragazze del Fvg alle prefinali di Miss Italia.

Ci sono anche 9 ragazze del Friuli Venezia Giulia tra le 197 che parteciperanno alle prefinali di Miss Italia, che si svolgeranno a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, da domani.

Gli eventi previsti per oggi e quelli in piazza, sono stati annullati dopo la violenta alluvione che ha colpito le Marche e le prefinali procederanno a porte chiuse. “Dopo l’alluvione che ha colpito drammaticamente la provincia di Pesaro e Urbino e quella di Ancona abbiamo deciso senza esitazioni di interrompere ogni manifestazione ed evento di piazza programmato per la giornata di oggi – ha spiegato la la patron del Concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani – . Siamo scossi e addolorati per ciò che è accaduto in questa meravigliosa regione. Non potevamo far finta di nulla, Miss Italia è vicina ai territori flagellati dal maltempo e a tutto il popolo marchigiano”.

Le miss del Fvg.

Alice Toniutti – Miss Friuli Venezia Giulia

Angelica Mazzero – Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia

Dalila Cipolla – Miss Miluna Friuli Venezia Giulia

Maria Franceschi – Miss Kissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia

Alessia Maugeri – Miss Cinema Friuli Venezia Giulia

Anna Grosso – Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia

Arianna Sgarbossa – Miss eleganza Friuli Venezia Giulia

Jannet Antonia Belabed – Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia

Gaia Capitanio – Miss social Friuli Venezia Giulia