Over 50 non vaccinati, da aprile in arrivo le multe da 100 euro anche in Fvg

Multe ai no vax over 50, in arrivo le cartelle della Riscossione.

Sarebbero in arrivo le tanto temute multe da 100 euro, relative all’obbligo entrato in vigore l’8 gennaio e dirette a coloro che hanno per gli over 50 che non sono vaccinati.

Dopo un lungo periodo durante il quale non era ben chiaro cosa sarebbe successo e quando, durante il quale non erano arrivate notizia di persone sanzionate, qualcosa a livello dei pubblici uffici si è sbloccato. Probabilmente a causa della mole di dati da incrociare e della natura complessa dell’operazione è stato necessario più del previsto.

L’Agenzia delle Entrate, che si occupa della riscossione, deve infatti analizzare dati provenienti da più enti. Dal ministero della Salute a quello del Tesoro, i risultati devono essere precisi. I nominativi ottenuti devono infatti essere over 50 che non si sono vaccinati, sprovvisti di esenzioni. Vanno esclusi quindi i guariti da meno di 6 mesi e quelli con altre giustificazioni.

Anche quando le multe cominceranno ad arrivare, ci sarà la possibilità di “appello”. Per 10 giorni dall’arrivo della sanzione infatti, il cittadino può prendere appuntamento con l’azienda sanitaria competente per giustificare la sua situazione. Se dovesse risultare un errore, la multa non dovrà essere pagata. Se così non fosse e il cittadino risultasse effettivamente inadempiente, la scadenza sarà di 180 giorni. Entro questo limite la sanzione dovrà essere pagata.

Le multe cominceranno ad arrivare nonostante l’imminente decadenza (da giugno) dell’obbligo vaccinale. L’eliminazione dell’obbligo non è infatti retroattiva e chiunque risultasse inadempiente fino ad allora sarà soggetto alla sanzione.

