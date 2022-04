I giovani sono stati aggrediti dal loro pitbull a Udine.

Resta ancora ricoverato in terapia intensiva, con gravi ferite al collo e alla testa, il 24enne aggredito dal suo pitbull a Udine. Meno gravi invece le ferite della sua convivente azzannata alla mano.

L’episodio è accaduto ieri poco dopo le 8 in via Pirona quando Mattia Sturmigh, mente era insieme a Sara Lisbino e al suo cane, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. La ragazza si è subito chinata cercando di soccorrerlo. A questo punto il cane, avrebbe avvertito il momento come una situazione di pericolo e ha aggredito i due.

Le urla della ragazza hanno allertato il vicino di casa che è intervenuto in soccorso della coppia ma anche lui è stato morso alla gamba: le sue condizioni comunque non sono gravi. Subito sul posto due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti trasportandoli in ospedale.

Intanto il cane Pablo, un pitbull di circa 6 anni, è stato chiuso in casa e poi è stato trasferito al canile municipale, dove sarà tenuto sotto osservazione per monitorare eventuali comportamenti violenti.

