Multe per gli over 50 non vaccinati, rischiano di arrivare anche ai guariti

Le multe rischiano di arrivare anche ai guariti esenti dall’obbligo vaccinale.

Nelle multe di 100 euro per i no vax, rischiano di essere conteggiati anche i guariti. Si perché le multe, dirette agli over 50 che non si sono vaccinati, potrebbero arrivare erroneamente anche a coloro che non hanno fatto il vaccino perché guariti dal covid, e quindi esenti.

Dal momento dell’arrivo della sanzione, il soggetto ha tempo 10 giorni per segnalare eventuali errori all’Asl competente. Il problema è che, una volta effettuata la procedura di segnalazione all’azienda sanitaria, questa dovrà a sua volta processarla, il tutto entro i dieci giorni. Una procedura che potrebbe richiedere tempo, per la quale dieci giorni potrebbero essere insufficienti. Così, molti che in teoria dovrebbero essere esentati dall’obbligo vaccinale rischiano di dover correre dietro alla burocrazia per evitare la multa.

Insomma, nella trasmissione e nell’incrocio dei dati sugli over 50, sui vaccinati e sui guariti, ci deve essere stato un cortocircuito. Nel frattempo, le prime sanzioni hanno già cominciato ad arrivare, senza che questo nodo sia stato risolto. Molti, da qui a poco tempo, si ritroveranno loro malgrado a doverci fare i conti.

