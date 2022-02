L’obbligo di mascherine all’aperto in Friuli Venezia Giulia.

Niente più mascherine all’aperto a partire da venerdì 11 febbraio. Di sicuro nelle zone bianche ma, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il provvedimento dovrebbe riguardare tutta Italia, senza distinzione di colore, inteso di zone, e quindi anche il Friuli Venezia Giulia, che attualmente è arancione. L’ordinanza che prevedeva l’obbligo delle mascherine all’aperto non sarà di conseguenza rinnovata.

Una decisione del resto che era stata anticipata anche dall’altro sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Senza dubbio siamo tutti stanchi della mascherina all’aperto, al chiuso invece dovrà rimanere ancora un po’ – aveva detto Sileri intervenendo a Radio 24 –. Ci sarà una transizione, poi le toglieremo anche al chiuso”. Sempre a metà febbraio è, inoltre, prevista anche la graduale riapertura delle discoteche e delle sale da ballo. Non si sa, invece, se resterà l’obbligo di indossare le mascherine, comprese quelle di tipo Ffp2, per andare al cinema o al teatro, così come sul pubblico locale. Nessuna modifica per il green pass.

