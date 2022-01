Le regole per gli spostamenti nel Fvg in zona arancione.

Ancora troppi ignorano (o vogliono farlo) le regole che accompagnano l’approdo in Friuli Venezia Giulia in zona arancione. E così, è servita una riunione del prefetto di Trieste per ribadire le norme da seguire per evitare inconvenienti, riguardanti in particolare i non vaccinati.

Questa mattina il commissario di governo di Trieste, Annunziato Vardè, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un punto di situazione sull’applicazione delle misure anti-Covid. Al riguardo, spiegano dalla Prefettura, è emersa la necessità di sottolineare che nella fascia arancione per chi non è in possesso di Green Pass, sono vietati gli spostamenti verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni o province autonome, a meno che non vi siano ragioni di lavoro, necessità e salute e usufruire di altri servizi non disponibili nel proprio Comune di residenza.

L’unica deroga riguarda i cittadini residenti nei territori con meno di 5.000 abitanti, che possono muoversi in un raggio di 30 chilometri ma senza poter raggiungere il capoluogo di provincia.

Dopo l’iniziativa presa a Trieste, non è detto che Udine, Gorizia e Pordenone non seguano l’esempio per dare maggiore chiarezza. Ancora tanti non hanno “interiorizzato” le nuove regole dovute alla zona arancione.

