La Centrale unica in Friuli Venezia Giulia.

L’anno scorso in Friuli Venezia Giulia sono state gestite 596.378 chiamate di cui 339.302 di vera emergenza mentre sono state 2.295 le chiamate di utenti stranieri per le quali è stato attivato il servizio di interpretariato del 112 che supporta 17 lingue per offrire un efficiente servizio di emergenza anche agli stranieri. L’importanza del lavoro della centrale è stato ribadito nel corso del 112 Day, la giornata che si celebra in tutta Europa per il numero unico. La Centrale unica di risposta del Numero unico di emergenza 112 (Nue) del Friuli Venezia Giulia con sede presso il centro operativo della Protezione civile regionale a Palmanova, è attiva dal 2017 e garantisce un servizio sulle 24 ore 365 giorni l’anno.

Dal 2018 è connesso anche alle Capitanerie di porto, dando così la possibilità di utilizzare veramente un unico numero per tutte le emergenze, anche quelle in mare. Nella stessa sede si trovano la sala operativa regionale (Sor) contattabile al numero verde 800 500 300 della Protezione civile e la sala operativa regionale Emergenza sanitaria (Sores). “Lo scorso novembre è stata implementata, nel sistema gestionale del Nue112, la nuova modalità organizzativa dell’elisoccorso notturno le cui missioni vengono ora portate a compimento con una diretta partecipazione del settore sanitario assieme ai volontari di protezione civile con il 112 che fa da collettore per tutte le chiamate di soccorso – ha spiegato il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione Civile del Fvg, Riccardo Riccardi – e da dicembre è stato attivato presso la Cur112 di Palmanova l’innovativo sistema di localizzazione l’advanced mobile location (Aml) che permette agli operatori della centrale di emergenza di ottenere precisi dati di localizzazione del chiamante, entro un raggio di 30 metri, attraverso la lettura automatica delle coordinate gps ottenute dallo smartphone senza che il cittadino debba installare alcuna applicazione od attivare particolari funzionalità”.



È stato svolto, inoltre, un costante lavoro di aggiornamento degli stradari di tutta la regione per permettere al servizio di geolocalizzare le esatte coordinate di latitudine e longitudine di qualsiasi numero civico. A maggio dello scorso anno sono stati collaudati e implementati nella banca dati i 2.699 civici per il Comune di Povoletto, a luglio i 978 civici di Enemonzo e successivamente i 843 numeri per Valvasone Arzene. Sono in fase avanzata di completamento anche i Comuni di Fiume Veneto, Carlino, Moraro e Premariacco. Inoltre, al fine di garantire la massima efficienza del collegamento di disaster recovery verso la Cur (Centrale unica risposta) di Brescia che interviene a garanzia del servizio 112 in caso di blackout a Palmanova, sono state effettuate delle esercitazioni mensili per il test della procedura di emergenza che prevede il passaggio istantaneo delle chiamate d’emergenza alla centrale lombarda.

