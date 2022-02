Il tour del Comuni fiorito.

È in pieno svolgimento il tour nazionale di RinascITALIA, iniziativa straordinaria promossa da Asproflor Comuni Fioriti e partita da Muggia (Trieste), coinvolgendo i comuni costieri del Friuli Venezia Giulia. Il progetto – accompagnato dal significativo slogan “Facciamo fiorire la speranza” – vede la presenza di un camper che, percorrendo oltre novemila chilometri lungo tutto il litorale italiano, farà visita a 645 amministrazioni civiche per motivarle ad aderire alla filosofia della certificazione di “Comune Fiorito”.

Dopo Muggia, la delegazione Asproflor ha fatto tappa ad Aquileia, Trieste, Duino Aurisina e Monfalcone. La prossima settimana sono in programma incontri a Staranzano (lunedì 14), Grado (martedì 15), Marano Lagunare (mercoledì 16) e Lignano Sabbiadoro (giovedì 17). Nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022 si svolgerà infine l’incontro di chiusura, di carattere regionale, che si svolgerà al museo teatrale Carlo Schmidl, in via Rossini 4 a Trieste: alle ore 17:30 sono state invitate le aziende del comparto floro-vivaistico; alle 18:30 sarà la volta dei sindaci.

Dopo il Friuli Venezia Giulia, il camper di RinascITALIA scenderà in Veneto e percorrerà tutta la costa adriatica fino a visitare la Sicilia; risalirà poi l’intero versante tirrenico, fino a Ventimiglia, in Liguria; ultima tappa sarà la Sardegna. In ogni Comune attraversato è previsto un incontro con l’amministrazione comunale per discutere di ambiente, fioriture e turismo sostenibile. Ciascun sindaco riceve l’invito ufficiale a entrare a far parte del circuito nazionale Comuni Fioriti, partner unico italiano della rete mondiale Communities in Bloom, e intraprendere l’iter per ottenere il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita “Comune Fiorito”. Nel corso dell’incontro viene anche consegnata una bottiglia speciale di 958 Santero, griffata RinascITALIA, creata su misura per sostenere l’iniziativa. A conclusione del viaggio, l’associazione Asproflor pianterà alberi nelle zone maggiormente colpite dagli incendi della scorsa estate (in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria) per sostenere queste aree e compensare la CO2 prodotta dal viaggio.

