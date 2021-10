Le nuove capienze per cinema, teatri e discoteche in Fvg.

Si apre una nuova pagina in Fvg a partire da lunedì. Dall’11 ottobre, infatti, scattano le nuove capienze per partecipare ad alcune attività dopo le decisioni maturate in Consiglio dei ministri.

Fermo restando che queste “coperture” valgono solo per le regioni in zona bianca, ecco quanto è stato deliberato. Cinema e teatri possono contare da lunedì su una capienza del 100%. Ripartono anche le discoteche, con soglie più alte rispetto a quelle indicate dal Comitato tecnico scientifico: limite massimo di 50% al coperto e 75% all’esterno.

Via libera anche alle strutture sportive. È stato deciso di mettere un tetto del 60% per i palazzetti dello sport e 75% per gli stadi.

