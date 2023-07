La novità dall’aeroporto del Fvg.

La compagnia aerea Wizz Air ha inaugurato ieri la nuova rotta in partenza dall’aeroporto del Fvg con destinazione Tirana, capitale dell’Albania.

Per la prima volta Wizz Air atterra a Trieste, che è diventata la ventisettesima destinazione in Italia della compagnia aerea. I biglietti per la nuova tratta sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ, a partire da 24,99 euro.

Perfetta per viaggiare durante le vacanze e per riunirsi con amici e familiari, la nuova rotta Wizz Air fra Trieste e Tirana sarà operativa due volte alla settimana: il lunedì e il venerdì. I voli saranno serviti dal nuovissimo aeromobile (uno dei più sostenibili), l’Airbus A321NEO che offre 239 posti a bordo.

I viaggiatori in partenza da Trieste potranno volare a Tirana e godere dei suoi monumenti, edifici storici e parchi, come il bellissimo parco Rinia nel cuore della città. Meta importante per viaggi d’affari ma anche per le famiglie, Tirana è l’ideale per chi ama lunghe e vivaci conversazioni davanti a un caffè durante il giorno, o per chi è in cerca di movida notturna.

Allo stesso modo, per i passeggeri provenienti dalla capitale albanese, Wizz Air offrirà l’opportunità di esplorare la regione Friuli Venezia Giulia ed il suo capoluogo Trieste, da secoli città ponte tra Europa centrale e meridionale, il cui carattere multietnico fonde la cultura mediterranea con quella mitteleuropea e balcanica.

“È un piacere svelare una nuova rotta Wizz Air, che collegherà due bellissime città come Trieste e Tirana – ha commentato Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group -. Siamo lieti di servire una nuova città del Nord Italia che ci permette, da adesso, di ampliare la nostra offerta e garantire una maggiore connettività tra Italia e Albania a tariffe convenienti. Complessivamente, offriamo ora più di 20 rotte tra i due paesi: gli aerei Wizz Air in partenza da Trieste forniscono un’ulteriore scelta per i passeggeri, che siamo pronti ad accogliere a bordo dei nostri aeromobili efficienti e sostenibili”.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Wizz Air per la prima volta all’aeroporto di Trieste. Ci auguriamo che questa nuova rotta sia l’inizio di un’importante partnership con questa compagnia – ha detto Marco Consalvo, CEO dell’Aeroporto di Trieste -. Tirana e il nostro territorio sono finalmente collegati direttamente grazie a Wizz Air: questo volo è fondamentale per la comunità albanese che vive in Friuli-Venezia Giulia e rappresenta nuove opportunità per sviluppare flussi commerciali e turistici tra la nostra regione e l’Albania”.