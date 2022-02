Le nuove regole per accedere in Questura in Fvg.

Nel pacchetto di novità previsto da oggi per chi è o meno in possesso del Green Pass, ci sono anche quelle per accedere negli uffici delle forze dell’ordine in Friuli Venezia Giulia.

Il Decreto Legge numero 1 dello scorso 7 gennaio, che ha aggiornato il quadro normativo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, ha disposto che da oggi, 1 febbraio 2022, l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass “base”, ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o esito negativo di un tampone.

Nello specifico, per quanto riguarda l’accesso agli uffici della Questura, a partire dalla data odierna, dovranno necessariamente esibire il Green Pass “base” i cittadini che presentino pratiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni (come passaporti, istruttoria e rilascio porto di armi e altro), al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno, alla richiesta di protezione internazionale, in quest’ultimo caso fatte salve quelle situazioni in cui le condizioni del richiedente asilo non consentano tale possesso (ad esempio in caso di ritraccio sul territorio).

Non è invece necessario il possesso del Green Pass “base” per i cittadini stranieri soggetti a procedure di espulsione e/o respingimento, come per tutti coloro che debbano presentare una denuncia/querela o vengano convocati dagli uffici per esigenze investigative.

