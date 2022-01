Le nuove regole del governo sull’emergenza coronavirus.

Obbligo della mascherine all’aperto, multe per gli over 50 che non si sono vaccinati, tampone o vaccino obbligatorio per entrare nei negozi e negli uffici pubblici, ma anche nuova durata per il green pass con corsia preferenziale per chi ha fatto la terza dose. Il Consiglio dei ministri si appresta a varare i nuovi provvedimenti per prorogare, almeno di un altro mese, le misure anti covid che sono in scadenza il 31 gennaio 2022. Al centro della discussione ci saranno, però, anche altre importanti novità sul green pass, sulle scuole, sul sistema dei colori delle regioni e sulla possibile riapertura di discoteche e sale da ballo.

Mascherine.

Sembra cosa fatta la proroga delle mascherine all’aperto anche in zona bianca e il divieto di feste all’aperto, mentre sulla chiusura delle discoteche la discussione in seno al governo rimane ancora aperta. Sembra certa la proroga della chiusura, ma i gestori dei locali spingono per riaprire almeno per a San Valentino.

La scuola.

Altro tema caldo sarà quello della quarantena per gli studenti nelle scuole. Tra le ipotesi su cui il governo dovrà esprimersi c’è quella di uniformare il sistema della quarantena per gli studenti a quello in vigore per gli adulti. In questo caso non sarebbe previsto isolamento per i vaccinati o i guariti da meno di 120 giorni, per chi ha la terza dose. Cinque giorni di quarantena per chi è guarito o vaccinato da più di 120 giorni, che salgono a 10 nel caso l’alunno non sia vaccinato.

L’altra ipotesi invece è di utilizzare le stesse regole in vigore per le scuole secondarie anche per le elementari. In presenza di due positivi ci sarà quindi una distinzione a seconda dei casi: per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni si applica la didattica digitale integrata. Per gli altri invece resta valida l’autosorveglianza e l’obbligo di mascherina Fpp2. La didattica a distanza scatterà in presenza di 3 o più positivi all’interno della classe.

Il colori delle regioni.

La zona gialla e la zona arancione potrebbero sparire. È a questo che puntano molti governatori delle Regioni, ritenendo che con le limitazioni riguardanti il green pass e il super green pass le fasce intermedie potrebbero essere abolite lasciando solamente la zona rossa per le situazioni più gravi. Quest’ultima scatterebbe quando i posti letto occupati da pazienti covid superano la soglia del 30% nelle terapie intensive e del 40% in area medica.

Il conteggio dei ricoveri.

Un altro punto sul quale si concentra il pressing delle regioni e di inserire nel conteggio dei ricoveri solo i pazienti che si trovano in ospedale “per il covid” e non quelli “con il covid”. In questo caso uscirebbero dal conteggio i pazienti asintomatici, risultati positivi al tampone pre ricovero.

La durata del green pass.

Una delle novità più attese è la revisione della scadenza del certificato verde per chi ha fatto la terza dose. I primi che hanno ricevuto la terza dose in autunno, principalmente over 80 e fragili, vedrebbero scadere il green pass in primavera senza la possibilità di poterlo rinnovare, se non verrà conteggiata una quarta dose. Si pensa, quindi, ad allungare la scadenza del certificato, che potrebbe diventare a tempo indeterminato.

