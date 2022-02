Le nuove regole per la scuola e la durata del Green Pass in Fvg.

Fumata bianca. È quella arrivata nel pomeriggio in seno al Consiglio dei ministri dopo il confronto con il Comitato tecnico scientifico per il nuovo decreto Covid. Le decisioni più rilevanti sono quelle che riguardano le scuole e la durata del Green Pass.

Novità su didattica a distanza e quarantena.

Cambiano le regole per la didattica a distanza e per la quarantena. Già dalle scuole elementari, gli scolari vaccinati non andranno più in Dad; chi, invece, non si è immunizzato, ma anche chi è guarito, dovrà rispettare una quarantena di 5 giorni. Misure che scatteranno in caso di 5 positività in classe nella scuola primaria e 2 contagi in quella secondaria.

Nel caso si manifestino più di 5 contagi da Covid nella fascia d’età 0-6 anni la Dad sarà di 5 giorni e per tutti, poiché a questa età i bimbi non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.

Diminuita anche la quarantena per i ragazzi a contatto stretto di un positivo, ma non vaccinati: passerà da 10 a 5 giorni. Chi, invece, è guarito da più di 120 giorni o ha completato il ciclo vaccinale non dovrà invece osservare l’isolamento fiduciario.

Cosa cambia per il Green Pass.

Novità anche per quanto riguarda la durata del Green Pass. Chi ha fatto la dose booster, ma anche chi si è contagiato dopo due dosi ed è guarito, potrà beneficiare di un passaporto verde illimitato.

Restrizioni per i non vaccinati.

Nel caso una regione o provincia autonoma scivoli in zona rossa, a pagarne le conseguenze saranno soltanto i non vaccinati. Il lockdown, infatti, scatterà soltanto per loro. Per chi, invece, si è immunizzato con dose booster varranno le regole delle zone bianche, gialle e arancioni.

