Nutella Buongiorno, il vasetto e l’abbinamento dedicato al Friuli Venezia Giulia

Nutella celebra ancora una volta l’unicità del nostro Paese con “Nutella Buongiorno”, la nuova limited edition dedicata ai paesaggi italiani avvolti dalla luce dell’alba. Una collezione speciale che, da aprile 2025, ci invita a riscoprire la meraviglia che ci circonda ogni giorno, trasformando l’ordinario in straordinario. E tra tutte le meraviglie selezionate, spicca con particolare forza il contributo del Friuli Venezia Giulia, rappresentato dal suggestivo Lago Inferiore di Fusine, incastonato come una gemma tra le Alpi Giulie.

Un riconoscimento tutt’altro che casuale: il lago, con le sue acque cristalline che riflettono il cielo del mattino e le cime silenziose, è un vero e proprio monumento naturale, capace di raccontare l’anima selvaggia e autentica del Friuli. Non è la prima volta che Nutella sceglie i Laghi di Fusine – già protagonisti nel 2020 – ma è proprio questo ritorno a sottolineare quanto questa terra sia entrata nel cuore dell’Italia… e della Ferrero.

Questa edizione speciale nasce con l’obiettivo di valorizzare le bellezze d’Italia, dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia all’alba, quel momento magico in cui ogni cosa sembra sospesa e perfetta

L’abbinamento con la Biga Servolana.

A completare l’esperienza, ogni confezione suggerisce l’abbinamento perfetto con un pane tipico regionale, per esaltare il piacere della colazione e celebrare un buongiorno tutto italiano. In questa edizione 2025, l’omaggio alla regione si fa ancora più gustoso grazie al connubio con la Biga Servolana, il tipico pane triestino proposto come abbinamento perfetto per una colazione d’altri tempi: rustica, genuina, profumata di casa. È un invito ad assaporare non solo una crema spalmabile, ma un piccolo viaggio tra cultura, natura e tradizione.

La collezione.

Oltre al Friuli, la collezione racconta tutta la penisola: dalle Cinque Torri in Veneto alla Costa dei Trabocchi abruzzese, da Riomaggiore in Liguria a Castelmezzano in Basilicata. Ogni vasetto è un frammento di bellezza italiana colto nel suo risveglio, con un QR code sul retro che apre a storie, curiosità e itinerari da esplorare.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono: