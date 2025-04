E’ stata colta dalle fiamme nel sonno la donna morta nella notte su una barca ormeggiata sul fiume Stella. Una volta resosi conto dell’incendio, il marito, che nel frattempo aveva sentito alcuni rumori e si era alzato per andare a controllare, non è più riuscito a rientrare sottocoperta. E’ rimasto gravemente ustionato e si è salvato gettandosi in acqua.

Cosa è successo.

La coppia di turisti tedeschi stava dormendo a bordo della loro imbarcazione, ormeggiata lungo il fiume. Il marito, che è riuscito a salvarsi gettandosi in acqua, ha riferito ai soccorritori di aver udito alcuni rumori sospetti durante la notte. Si era alzato per controllare, ma una volta accortosi dell’incendio non è più riuscito a rientrare sottocoperta per soccorrere la moglie. Nel disperato tentativo di raggiungerla, ha riportato gravi ustioni e ha inalato una grande quantità di fumo. Per la donna purtoppo non c’è stato nulla da fare.

All’arrivo dei vigili del fuoco, l’imbarcazione, lunga circa 12 metri, era già completamente avvolta dalle fiamme. Le squadre di soccorso hanno lottato per ore per domare l’incendio, utilizzando anche liquido schiumogeno per evitare che le fiamme si propagassero alle altre barche ormeggiate nelle vicinanze. Purtroppo, non è stato possibile accedere alla cabina dove si trovava la donna. Alla fine, l’imbarcazione è affondata.

È stato necessario l’intervento del Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico del Comando dei vigili del fuoco di Trieste per avviare le operazioni di recupero del corpo della vittima. L’uomo è stato invece trasportato all’ospedale di Udine con l’elicottero: le sue condizioni sono state giudicate critiche.