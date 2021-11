Il focolaio di Covid dopo i cortei di protesta contro il Green Pass in Fvg.

Continua a espandersi il focolaio di Covid che si è innescato in seguito alle manifestazioni di protesta contro il Green Pass in Fvg. A fare il punto è il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

“Il focolaio localizzato a seguito delle manifestazioni tenutesi nei giorni scorsi continua a crescere – rileva -. Oggi i dati mostrano un incremento: siamo ad oltre 150 casi, altri 500 non ci danno una precisa identificazione“.

Questo il commento sulle cifre che giornalmente vengono fornite alla Direzione centrale Salute dalla task force coordinata dal professor Fabio Barbone, che ha il compito di monitorare la situazione relativa al Covid in Friuli Venezia Giulia.

I numeri in regione, intanto, continuano a salire e il Friuli Venezia Giulia è l’unica in Italia ad avere oggi un’occupazione delle terapie intensive pari almeno al 10%, come rilevato dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.

