I numeri degli ospedali e il passaggio in zona gialla del Fvg.

La zona gialla sembra essere più vicina, è questione soltanto di capire quando scatterà il cambio di fascia di rischio. Peggiorano ulteriormente i dati Covid in Friuli Venezia Giulia e il cambio di colore, ormai, sembra inevitabile.

Lo dicono gli ultimi numeri del monitoraggio quotidiano Agenas, ma anche l’ultimo bollettino della Regione Fvg sul coronavirus. Se, a livello nazionale, sono stabili e lontane dalla soglia di allerta le percentuali dei posti in terapia intensiva e nei reparti ospedalieri occupati da pazienti Covid, pari rispettivamente al 5% e 7% di quelli disponibili, nella nostra regione il quadro cambia parecchio. Il Friuli Venezia Giulia, infatti, è la regione italiana con le strutture sanitarie più appesantite dall’impatto del Sars-Cov-2, con un aumento che porta al 14% le terapie intensive occupate da pazienti Covid (ovvero oltre la soglia d’allerta del 10%), e al 13% l’occupazione dei posti in reparto.

È proprio quest’ultimo dato a preoccupare. Secondo l’ultimo bollettino regionale, sono 178 i ricoverati nelle aree mediche dei nosocomi regionali: se ne arriveranno altri 14, portando il totale a 192, sarà sforata la quota del 15% e il cambio colore sarà inevitabile. Il passaggio in zona gialla, infatti, avviene nel caso l’incidenza dei contagi per mille abitanti sia superiore a 50 (e in Fvg lo è, eccome) e se l’occupazione dei posti letto supera il 10% in terapia intensiva e il 15% negli altri reparti.

