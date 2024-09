Paralimpiadi, il Friuli Venezia Giulia domina nel tennistavolo: oro a Rossi e Parenzan

Alle Paralimpiadi due ori nel tennistavolo per gli atleti del Fvg.

Non uno, ma ben due ori conquistati oggi dagli atleti del Friuli Venezia Giulia alle Paralimpiadi 2024 di Parigi: Giada Rossi e Matteo Parenzan hanno infatti conquistato il primo posto del podio rispettivamente nel singolare femminile WS1-2 e in quello maschile MS6.

Parenzan, 21enne nato a Trieste, ha battuto in finale il thailandese Rungroj Thainiyom per 3 a 0. Vittoria 3 a 0 anche per l’atleta friulana 30enne (nata a San Vito al Tagliamento) che ha rimontato nel primo set e poi si è tenuta saldamente in testa, battendo la cinese Jing Lui, la favorita dato che ha vinto questa disciplina ininterrottamente dall’edizione 2008 a quella 2021. Sia per Parenzan sia per Rossi si tratta del primo oro paralimpico, ma entrambi erano già i campioni mondiali in carica.