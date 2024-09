Ater Udine attiva un call center per rispondere a tutte le esigenze degli utenti

Un numero unico per rispondere agli utenti di Ater Udine.

Ater Udine annuncia l’attivazione di un nuovo servizio che mira a migliorare ulteriormente la comunicazione con i propri utenti: a partire dal 10 settembre 2024, sarà operativo un call center dedicato, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, al numero unico 0432 491111. Questo servizio rappresenta un altro passo avanti nell’impegno dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Udine verso la semplificazione e l’efficienza dei propri canali di contatto.

Grazie a questo innovativo sistema di risponditore automatico, infatti, chiunque contatti Ater Udine potrà essere indirizzato in modo rapido e preciso al servizio di cui ha bisogno, che si tratti di richieste amministrative, di pronto intervento o tecniche. Il risponditore selezionerà la destinazione più appropriata in base al ruolo dell’utente (inquilino, aspirante inquilino, proprietario di immobile amministrato da Ater), garantendo così una gestione ottimizzata delle chiamate e una maggiore rapidità nella risposta alle necessità degli utenti.

“Con questo nuovo servizio, puntiamo a risolvere uno dei principali problemi segnalati dai nostri utenti, ovvero le fasce orarie limitate per contattare i nostri uffici. Ora, con il call center attivo per 10 ore al giorno, siamo in grado di offrire un supporto continuo e più efficiente,” dichiara Giorgio Michelutti, Presidente di Ater Udine.

Il call center potrà fornire le informazioni principali e, nel caso in cui non possa risolvere immediatamente una richiesta, raccogliere segnalazioni che saranno poi inoltrate ai relativi uffici competenti. Questo nuovo approccio permetterà una gestione più snella delle pratiche e una riduzione significativa dei tempi di attesa per l’utenza. “L’obiettivo di Ater Udine è chiaro: vogliamo ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi per offrire un servizio sempre più efficiente e rispondere alle esigenze dei nostri utenti in modo tempestivo,” ha aggiunto Michelutti.

Questo potenziamento del servizio di contatto si affianca al già attivo Portale dell’inquilino, uno sportello digitale lanciato nei mesi scorsi che permette agli inquilini di monitorare la propria situazione contabile in tempo reale. È inoltre in fase di avviamento anche il Portale bandi che consentirà agli aspiranti inquilini di presentare domanda per l’assegnazione di alloggi sui prossimi bandi senza la necessità di recarsi agli sportelli, con notevole risparmio di tempo e con la garanzia di un’assistenza puntuale e qualificata fornita tramite il nuovo call center.