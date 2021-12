La corsa ai regali in Fvg.

Sembra passato un secolo, o quasi. Nel dicembre 2020, i centri commerciali del Friuli Venezia Giulia si preparavano a un Natale “difficile”, sicuramente diverso da quelli del passato, con il Covid che “mordeva” e tante restrizioni legate alle zone a colori. Chiusure nei fine settimana comprese.

Un’altra zona gialla.

Dodici mesi dopo, il Fvg è in zona gialla, ma lo scenario è ben diverso. E, tra ponte dell’Immacolata, Santa Lucia e, naturalmente, Natale, si rivedono molti clienti pronti a dedicarsi allo shopping delle Feste. Lo conferma anche Antonio Maria Bardelli, patron del Città Fiera di Martignacco. “Ci stiamo avvicinando ad un 80-90% di flusso rispetto ai livelli pre-Covid – racconta – e tanto noi, quanto i clienti, stiamo tutti recuperando fiducia. Qualche sacca di persone più preoccupate certo rimane, ma ci sta. In ogni caso, sento maggiore ottimismo”. Tra i settori più in ripresa al Città Fiera ci sono quelli legati a casa, sport, elettronica e tempo libero. “Resta qualche patema – conclude Bardelli – su tanti altri fattori, dall’inflazione al caro bollette, fino alla difficoltà delle forniture. Ma affrontiamo la situazione di petto e questo sarà un Natale ben diverso da quello scorso”.

Buone “vibrazioni” anche al Palmanova Village, dove il direttore Domenico Casagrande non nasconde l’entusiasmo. “Lo shopping pre-natalizio è già partito e sta andando bene, siamo contenti – rileva -. Dopo la prima corsa agli acquisti per il Black Friday, dall’Immacolata attendiamo un’accelerazione. C’è una buona affluenza e i clienti sono tutti molto rispettosi delle regole: si presentano con mascherina e osservano le regole della zona gialla senza problemi. Il clima non è ancora di festa, ma quasi”. In questo caso, vanno forte i prodotti per la casa, l’abbigliamento e, immancabilmente, i giocattoli. “Nel 2020 eravamo in zona arancione, un periodo duro, ora è tutto un altro mondo – aggiunge Casagrande -. Spirito, sensazioni e numeri sono ben diversi”.

Il via con il Black Friday.

Dopo due settimane molto proficue, anche il Tiare di Villesse si prepara al “rush finale” verso Natale. “I giorni del Black Friday, grazie anche alla nostra iniziativa sul cashback solidale, sono andati molto bene – racconta la direttrice del centro, Giuliana Boiano -. C’è stato un massiccio ritorno di clientela, naturalmente con tutti i crismi e il massimo rispetto delle normative legate alla pandemia”. Ora, seppur con buoni numeri, si attende un vero e proprio boom con l’approssimarsi del 25 dicembre: “La vera corsa ai regali comincerà tra una decina di giorni, ma devo dire che stanno arrivando ottimi riscontri per tutte le nostre tipologie merceologiche, eccetto che per i ristoranti, visto anche l’obbligo di Super Green Pass. In generale – conclude Boiano – vedo un clima di fiducia e una maggiore attenzione ai consumi. Del resto, dopo quasi due anni di pandemia, mi pare normale”. I centri commerciali del Fvg si preparano a una passerella proficua entro la fine dell’anno. Davvero un’altra storia rispetto a 12 mesi fa.

