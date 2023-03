Allarme, anche in Friuli Venezia Giulia, per un lotto di patatine dannose per la salute. Ieri il ministero della Salute ha emesso un comunicato per informare i consumatori del ritiro di un lotto di patatine fritte “Ortolana” del marchio Amica Chips.

Il lotto interessato è il numero 080587, e gli acquirenti sono invitati a restituire il prodotto al punto vendita in cui è stato acquistato. Questa azione è stata presa in seguito a una preoccupazione per il rischio chimico. Secondo il documento diffuso dal ministero, il produttore è Yellow Chips B.V., situato nei Paesi Bassi. Le patatine fritte di 100 grammi in questione scadranno il 25 marzo 2023.

Recentemente, un altro richiamo alimentare è stato emesso per un tipo diverso di patatine in busta a causa del rischio chimico associato a una “contaminazione da olio minerale” che, secondo l’avviso dell’azienda produttrice Solid Food con sede in Romania, potrebbe causare il cancro. Il lotto interessato dal richiamo è il numero 237 delle patatine “Viva chips” alla Paprika, con data di scadenza fissata al 23 agosto 2023.