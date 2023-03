A Lignano arriva una nuova colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici

La nuova colonnina di ricarica a Lignano.

A Lignano una nuova colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici sarà a disposizione dei turisti, in via Punta Tagliamento in località Riviera.

L’infrastruttura di nuova generazione con una potenza complessiva di 22 Kw e in grado di ricaricare contemporaneamente due mezzi, è in fase di ultimazione da parte della società Lignano e una volta collocata sarà tele gestita, visibile dalle diverse App dei drivers elettrici e soprattutto geo localizzata, per una facile ricerca della sua posizione da parte di chi si trova a Lignano e necessita di una ricarica.

Anche il suo uso sarà innovativo e semplificato, dalla presenza di un’interfaccia circolare a led multicolore e di un monitor da 7 pollici per la comunicazione all’utente dei diversi stadi di ricarica. La nuova colonnina doppia si aggiunge alle altre postazioni già realizzate dalla società Lignano Pineta, tutte dotate di strumenti di ricarica Repower, presenti all’hotel President, ai ristoranti La Granseola e Cason, all’autolavaggio sul lungomare Kechler, in viale della Scultura e sul Lungomare Riva. Oltre a due punti di ricarica per bici elettriche nell’area dell’imbarcadero del Passo barca sempre in via Punta Tagliamento.