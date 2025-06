Pentecoste, concerti e fine scuola, weekend da bollino rosso in A4. Ecco le giornate peggiori

Le previsioni del traffico in A4.

Fine settimana ad alta intensità di traffico sulle autostrade del Nordest e sulla A4 in particolare. Il primo vero esodo della stagione turistica estiva è atteso tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, quando coincideranno tre eventi significativi: la conclusione dell’anno scolastico, la Pentecoste — che richiama sulle coste adriatiche migliaia di giovani austriaci — e il concerto di Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro, previsto per domenica 8 giugno.

Secondo le previsioni elaborate da Autostrade Alto Adriatico, si prospettano code, rallentamenti e traffico da bollino rosso, in particolare lungo i tratti nevralgici della rete viaria in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Traffico sulla A4: le giornate più critiche:

Venerdì 6 giugno:

Già dalla mattina si prevedono code e rallentamenti sulla Tangenziale di Mestre, nel tratto tra Terraglio e il bivio A57/A27 in direzione Trieste, a causa delle prime partenze dei vacanzieri.

Sabato 7 giugno:

Il giorno più problematico: traffico da bollino rosso con incolonnamenti su tutta la A4, in particolare nei pressi degli svincoli verso il mare e all’uscita della barriera del Lisert. I disagi sono attesi sia al mattino che al pomeriggio.

Domenica 8 giugno:

Traffico sostenuto (bollino giallo) al mattino sulla A4, in entrambe le direzioni, in corrispondenza degli svincoli per le località balneari. Attesi rallentamenti serali al casello di Latisana per l’afflusso di fan al concerto di Cremonini.

Lunedì 9 giugno:

Code residue lungo la Tangenziale di Mestre in direzione Trieste e nuovi rallentamenti mattutini sulla A4, causati dalle prime partenze per le vacanze estive.

Aggiornamenti in tempo reale sul traffico sui siti www.infoviaggiando.it, www.autostradealtoadriatico.it, sull’app infoviaggiando, sui canali social whatsapp e telegram di Autostrade Alto Adriatico, al numero verde gratuito 800996099.