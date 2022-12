Alberghi chiusi a causa del meteo

Le prospettive erano positive: con le recenti nevicate, sembrava un avvio di stagione invernale promettente; poi, però, ci si è messa la pioggia e così molti alberghi hanno deciso di non aprire nemmeno per il ponte dell’Immacolata.

“Le prenotazioni non sono nemmeno male per quegli hotel che apriranno – spiega Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg -. Diversi albergatori, però, dicono che non aprono nemmeno, a causa del tempo. La neve se ne sta andando e le previsioni mettono pioggia fino a martedì prossimo. Aprire è un terno al lotto e, considerando che le spese si impennano appena apri, molti non vogliono rischiare. Sarà una partenza faticosa”.

Un peccato, perché la stagione turistica pareva partire sotto buoni auspici: “Eravamo contenti per le nevicate – continua la presidente -, ma è arrivata una pioggia troppo forte: qui a Sauris sta piovendo da ieri mattina e la neve se n’è andata. Non è quello che ci si aspettava. E se rimangono queste temperature, è difficile sparare anche la neve artificiale. Il meteo ha smorzato l’entusiasmo”.

Secondo Schneider, “non saranno moltissimi gli alberghi operativi per il ponte dell’8 dicembre. Metà degli albergatori aveva deciso di dare il via alla stagione e qualcuno lo farà comunque, ma con maggiore fatica, perché i costi, appena apri la struttura, salgono. E sapere di aprire con un meteo così, è rischioso. Gli altri hanno rimandato l’apertura direttamente alla settimana prima di Natale, per intercettare il clou delle festività”.