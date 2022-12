Si tratta dell’ingegnere gradese Alessandro Zaniboni

La conferma arriva dalla Sardegna, da Supramonte dove ieri alcuni cacciatori avevano trovato un corpo senza vita: si tratta di Alessandro Zaniboni, l’ingegnere di Grado che era scomparso nell’estate del 2021.

L’uomo, un 55enne, si era trasferito sull’isola per lavoro e in una giornata di fine luglio era uscito per un’escursione, senza più dare notizie di sé. Le operazioni di ricerca erano iniziate il 28 luglio a seguito della denuncia da parte del suo datore di lavoro; l’auto del tecnico era stata trovata in un’area di parcheggio, in zona Punta Margiani, ma di lui nessuna traccia.

Le ricerche erano proseguite per oltre 11 giorni con un ingente dispiegamento delle forze in campo: Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, vigili del fuoco, Barracelli, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Agenzia Regionale Forestas, polizia, carabinieri e Cacciatori di Sardegna, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, operatori del Comune di Baunei.

A novembre scorso, un gruppo di cacciatori aveva trovato il cellulare del gradese. Ieri pomeriggio, sempre un gruppo di cacciatori, aveva rinvenuto un corpo senza vita: subito si era pensato potesse essere Zaniboni, una ipotesi poi confermata dal ritrovamento del portafogli con i documenti.