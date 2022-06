Possibili tracce di plastica, azienda del Friuli ritira lo snack di riso soffiato

Il richiamo da parte della Hosta Italia.

Possibili tracce di plastica nello snack. L’azienda di Carpacco di Dignano, ha comunicato il richiamo a scopo precauzionale dell’articolo Nippon 200g perché potrebbe contenere tracce di plastica

I Lotti del prodotto di riso soffiato e cereali in crema di cacao ricoperto di cioccolato al latte interessati sono L291 e L292 con data minima di conservabilità 03/2023. L’azienda raccomanda di non consumare il prodotto indicato e di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso.

(Visited 757 times, 846 visits today)