Finanziamenti di mezzo milione di euro per le strade del Collio.

Dal Pnrr in arrivo mezzo milione per le strade del Collio. “Ci saranno interventi straordinari, gestiti dall’Ente di decentramento regionale di Gorizia sul territorio di Cormons e Dolegna del Collio, per un ammontare complessivo di 568mila euro”. Lo annuncia in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente), riportando gli interventi di adeguamento sulla rete viaria che interesseranno l’area del Collio.

“Per le opere di consolidamento del fenomeno franoso sulla strada regionale in località Trussio (Dolegna del Collio), è previsto un ammontare di 200mila euro. Questo progetto – continua l’esponente di Fp – è stato finanziato dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e mira a ridurre il rischio idrogeologico, in seguito all’emergenza causata da eventi alluvionali nel novembre 2019″.

“Per quanto riguarda il consolidamento delle pareti rocciose sulla regionale 14, in località Brazzano (Cormons), è stato stanziato un ulteriore finanziamento di 168mila euro. Questo progetto – evidenzia l’intervento – fa anch’esso parte del Pnrr e rappresenta un importante passo avanti per il potenziamento della sicurezza stradale in un’area particolarmente critica. Inoltre, altri 200mila euro saranno destinati a un intervento urgente di consolidamento del muro di sostegno lungo la stessa SrGo14″.

“Questi interventi testimoniano l’attenzione della nostra amministrazione regionale verso la sicurezza stradale e il benessere delle comunità locali. Sono certo – conclude Bernardis – che la collaborazione con la Giunta regionale, il Cal e i sindaci del territorio avrà ulteriori e proficui risvolti per il nostro territorio anche in futuro”.