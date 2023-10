Presentate a Cormons le Grandi Verticali delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia.

Presentate a Cormòns le Grandi Verticali delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, organizzate dal Coordinamento regionale dell’Associazione insieme alle Pro Loco di Buri Buttrio, Manzano e Mitreo di Duino Aurisina. Da novembre a maggio 13 appuntamenti dedicati ai grandi vitigni con una cinquantina di cantine presenti.

Durante gli appuntamenti (13 tappe da novembre 2023 a maggio 2024) Matteo Bellotto, scrittore ed esperto conoscitore e divulgatore dei vini regionali, condurrà i partecipanti in un viaggio sensoriale confrontando le annate delle cantine del territorio e dialogando con produttori ed esperti del settore. Ogni tappa, come ha illustrato Bellotto, sarà dedicata a un vitigno diverso con degustazioni di bottiglie di varie cantine, le quali proporranno un’etichetta più datata e una più recente che poi saranno confrontate.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Consorzio Montasio. Gli appuntamenti sono in programma alle 19.30 e costano 35 euro a persona, come ha illustrato Giorgio Cattarin del Coordinamento regionale Città del Vino. Presenti alla presentazione anche i presidenti Emilio Bardus (Pro Buri), Elisabetta Mereu (Pro Mitreo Duino Aurisina) e Paolo Murello (Pro Manzano), insieme a sindaci e amministratori delle Città del Vino coinvolte, nonché ai membri del Coordinamento regionale e Ambasciatori delle Città del Vino.

Calendario.

Si partirà con il Pinot Grigio a Corno di Rosazzo in Villa Nachini Cabassi giovedì 9 novembre. Per il secondo appuntamento sarà la volta del Merlot a Buttrio in Villa di Toppo-Florio giovedì 23 novembre. Per la terza tappa toccherà al Friulano a Gradisca d’Isonzo in Enoteca Serenissima venerdì 1 dicembre. Quarto appuntamento con il Pignolo a Manzano nell’Antico Foledor Boschetti della Torre giovedì 14 dicembre.

Nel 2024, dopo la pausa natalizia, si riprenderà da Sgonico-Zgonik in Enoteca con la serata dedicata alla Vitovska giovedì 11 gennaio. A Capriva del Friuli nel Centro civico di piazza Vittoria ecco il Pinot Bianco giovedì 25 gennaio, mentre a Premariacco Rocca Bernarda ospiterà la tappa dedicata al Sauvignon giovedì 8 febbraio. San Floriano del Collio – Števerjan nel Circolo Sedei di piazza Libertà vedrà protagonista la Malvasia giovedì 22 febbraio. A Povoletto in Sala Degano all’ex Municipio serata con il Friulano giovedì 7 marzo. Prepotto in Castello Gabrici Mels-Albana racconterà lo Schioppettino di Prepotto e Cialla giovedì 21 marzo. Cormòns aprirà la sua Enoteca al Friulano giovedì 4 aprile, mentre Duino Aurisina – Devin Nabrežina all’Infopoint di Sistiana parlerà di Vitovska giovedì 18 aprile. Infine a Mariano del Friuli, nella Tenuta Luisa, il Friulano giovedì 2 maggio.

Iscrizioni.

Per iscriversi basta contattare Pro Loco Buri proloco@buri.it 0432 673511 (per gli appuntamenti di Buttrio, Premariacco, Povoletto e Prepotto); Pro Loco Manzano info@prolocomanzano.ud.it 391 3865981 / 347 0091764 (per gli appuntamenti di Corno di Rosazzo, Gradisca d’Isonzo, Manzano, Capriva del Friuli e Cormòns); Pro Loco Mitreo Duino Aurisina prolocoaurisina@libero.it 348 5166126 (per gli appuntamenti di Sgonico-Zgonik, San Floriano del Collio – Števerjan, Duino Aurisina – Devin Nabrežina e Mariano del Friuli).