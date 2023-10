Il maltempo in Friuli.

Come anticipato dall‘allerta arancione della Protezione Civile, il maltempo ha colpito ancora con intense e abbondanti piogge il territorio del Friuli.

La situazione alle 14 di oggi segnalava allagamenti di strade nei territori comunali di Attimis, Mereto di Tomba (località San Marco), Udine centro città (zona via Spalato, via Caterina Percoto, via Superiore, via Leicht), Basiliano e Tricesimo. A Carnia di Venzone, è implosa la copertura di un vecchio immobile dismesso. A Grado, il picco di marea è stato raggiunto stamattina.

I volontari di protezione civile, su attivazione degli operatori della sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia (Sor), stanno monitorando il territorio e intervenendo per quanto di competenza.

Le previsioni per le prossime ore.

La situazione dovrebbe peggiorare nel pomeriggio e in particolare la sera in concomitanza con l’intensificarsi dello Scirocco sulla costa, con le piogge e i temporali che interesseranno in modo particolare la fascia prealpina e nella notte tutta la zona montana dove saranno possibili

anche piogge molto intense nonché vento forte da sud in quota.

Qualche temporale con piogge intense potrà interessare anche la pianura. Nella notte lo Scirocco sulla costa sarà da sostenuto a forte e determinerà mareggiate tra Lignano e Grado mentre al mattino del 31 il vento sulla costa ruoterà a Libeccio sostenuto e potrà determinare ancora mareggiate su tutta la zona di costa nonché acqua alta. Dal pomeriggio del 31 vi sarà una generale tendenza al miglioramento. L’allerta arancione è in vigore fino alle 23.59 di martedì.

Mercoledì 1 novembre il meteo dovrebbe dare una tregua. Attenzione, però: l’Osmer Fvg ha già annunciato che sulla regione arriverà un nuovo fronte atlantico tra il 2 e il 3 novembre con altre piogge intense e scirocco sulla costa.