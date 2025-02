La poesia del Friuli Venezia Giulia sbarca a Milano

Una grande vetrina a Milano per la poesia del Friuli Venezia Giulia, si aprirà domani lunedì 17 febbraio, alle 18 alla Libreria Bocca di Galleria Vittorio Emanuele II, nell’ambito del cartellone di incontri e dialoghi “Un viaggio da fare 2025”, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory e la cura organizzativa di Fondazione Pordenonelegge.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire alcuni eventi espositivi promossi in questi mesi in Friuli Venezia Giulia in collegamento con gli eventi di GO! 2025, a cominciare dalla mostra Ungaretti poeta e soldato. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia, che si sviluppa tra il Museo di Santa Chiara a Gorizia e la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea a Monfalcone. Di Giuseppe Ungaretti ritroveremo le storie sul Carso, le battaglie alle quali ha partecipato, i momenti di riposo in retrovia, i congedi, e poi il racconto dei luoghi sul Carso: e soprattutto i suoi versi, attraverso il dialogo con il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge e profondo conoscitore dell’opera di Ungaretti.

Un affettuoso excursus, che si animerà anche attraverso le letture live di Massimiliano Finazzer Flory, e che porterà al centro dell’evento molte voci della poesia friulana, da Pier Paolo Pasolini a Padre Turoldo, a Pierluigi Cappello. All’incontro di domani, nel corso della settimana, seguiranno ulteriori dialoghi dedicati all’artista futurista Tullio Crali, al pittore Zoran Mušič e all’artista surrealista Leonor Fini, dal 26 febbraio in mostra a Palazzo Reale, Milano.