Dai ponti alla sicurezza, più di 7 milioni di euro per le strade dell’alto Friuli

Il progetto della Regione per le strade dell’alto Friuli.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, ha approvato i piani trasmessi dagli Enti di decentramento regionale di Pordenone e Udine relativi gli interventi da realizzare sulle strade del Friuli Venezia Giulia di interesse locale (per un totale di 7,68 milioni di euro), come previsto dalle disposizioni del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in merito alle opere complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della Strategia Aree Interne.

Come ha spiegato l’assessore, si tratta di 7,68 milioni di euro ripartiti in base a determinati criteri, tra cui la popolazione residente, le situazioni di dissesto idrogeologico, la lunghezza delle strade principali e la disponibilità del trasporto pubblico locale. In particolare sono stati resi disponibili 3,136 mln per l’area interna ‘Alta Carnia’, 1,814 mln per l’area interna ‘Dolomiti friulane’ e 2,729 per l’area interna ‘Canal del Ferro-Val Canale’.

Come ha precisato Pizzimenti, le risorse saranno utilizzate per interventi straordinari di manutenzione della rete viaria al fine di migliorarne l’accessibilità e la sicurezza. “I lavori – ha aggiunto l’assessore – saranno attuati esclusivamente su strade rientranti nella rete regionale di interesse locale e le cui funzioni di progettazione e realizzazione in materia di viabilità sono affidate agli Edr competenti per territorio. Per questo motivo, oltre che con le Assemblee dei sindaci delle aree interne, gli interventi sono stati preventivamente condivisi con gli stessi Enti di decentramento regionale”.

Per il territorio delle ‘Dolomiti friulane‘ sono previsti interventi nel comune di Andreis (s.r. Pn 63 ‘di pala Barzana’, messa in sicurezza) nel e comune di Tramonti di sotto (s.r. Pn 57 ‘di Campione’, mitigazione del rischio caduta massi, posa di barriere e reti, ripristino muri e installazione guardarail);

Per l’Alta Carnia invece sarà interessato il comune di Sauris (s.r. Ud 73 ‘del Lumiel’, messa in sicurezza gallerie naturali e nuovo impianto illuminazione), il comune di Ampezzo (s.r. Ud 73 ‘del Lumiel’, consolidamento ponte), il comune di Paularo (s.r. Ud 23 ‘della Val d’Incarojo, messa sicurezza ponte).

Infine per la ‘Val Canale- Valli del Fella i lavori riguarderanno comuni di Chiusaforte e Tarvisio (s.r. Ud 76 ‘della Val Raccolana’, reti e barriere paramassi), comune di Resia (s.r. Ud 42 ‘della Val Resia’, reti e barriere paramassi), comune di Pontebba (s.r. Ud 110 ‘del Passo Pramollo’, reti e barriere paramassi e messa in sicurezza). Al fine di ottenere il finanziamento la Regione trasmetterà a Roma i piani di intervento affinché il Ministero possa avviare l’iter per l’autorizzazione prevista entro il 30 giugno di quest’anno.

