Il riconoscimento per la protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Profonda gratitudine è stata espressa questo pomeriggio dall’assessore regionale alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi per la benemerenza tributata dalla Croce Rossa Italiana nazionale al Dipartimento regionale della Protezione civile per l’attività svolta in pandemia.

L’esponente dell’Esecutivo ha voluto dedicare l’importante riconoscimento a tutte le donne e tutti gli uomini della Protezione civile regionale, un esercito di solidarietà unico e straordinario. L’assessore ha ringraziato anche la grande e coesa famiglia della Cri: ha sottolineato quanto sia fondamentale e determinante poter contare su una realtà così qualificata, capillare e generosa come Croce Rossa Italiana (Cri), in particolare in questo momento storico che è delicato, complesso e di transizione. La collaborazione di Cri è preziosa non solo nel campo dell’emergenza sanitaria ma anche nel terzo settore, dove rappresenta un sodalizio consolidato e di vasta e storica esperienza.

La cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio a Palmanova, negli spazi della caserma Montesanto. La benemerenza, de “Il tempo della gentilezza”, è stata attribuita “in segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio e assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica Sars-Cov2, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2020, palesando inoltre alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali e ai principi dell’Associazione della Croce Rossa”.

Tre benemerenze di Cri nazionale sono andate oggi anche al direttore centrale della PcrFvg, al direttore del servizio di volontariato della PcrFvg e al funzionario di PcrFvg referente per la Cri. Nel portare il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardi ha rinnovato a Cri gratitudine e riconoscenza per la sua attività, nella nostra regione e al di fuori dei suoi confini. Si è detto certo che il legame tra Croce Rossa Italiana e la nostra Regione non solo proseguirà ma si rafforzerà e si aprirà a nuovi progetti e opportunità capaci di costruire soluzioni condivise a vantaggio della collettività.

L’esponente dell’Esecutivo ha ricordato i momenti di emergenza trascorsi al fianco di Croce Rossa Italiana durante il duro momento della pandemia e quanto sia stato importante poter fare affidamento su questa straordinaria organizzazione per aiutare le comunità che erano nelle necessità, in particolare con il lavoro che Cri svolse nelle scuole e sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Nel dichiararsi orgoglioso e onorato del riconoscimento tributato oggi alla Protezione civile della Regione, l’assessore ha ringraziato Cri per la sua costante presenza e disponibilità ad affrontare non solo le emergenze quotidiane ma anche i fenomeni di criticità più complessi.