Incidenti lungo l’autostrada A4 all’altezza di Monfalcone.

Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina, lunedì 30 ottobre, lungo l’autostrada A4, all’altezza di Monfalcone, uno in direzione Trieste e uno in direzione Venezia. In entrambi i casi si tratta di fuoriuscite autonome di mezzi leggeri finiti contro il guardrail, senza coinvolgimento apparente di altri veicoli.

In entrambi i casi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati assistiti dalle equipe medico infermieristiche delle ambulanze e delle automediche inviate sul posto dagli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. I feriti sono stati trasportati uno all’ospedale di Cattinara e uno all’ospedale di Monfalcone, entrambi in codice verde.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale dell’autostrada, con il coordinamento del Coa / Centro operativo autostradale di Udine.