L’elezione del presidente della Repubblica.

È iniziato il conto alla rovescia anche in Friuli Venezia Giulia per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il successore di Sergio Mattarella. Questa mattina Roberto Fico, presidente della Camera, ha convocato infatti il Parlamento per eleggere il Capo di Stato il 24 gennaio alle 15. È quindi uno dei momenti più importanti per la storia del nostro Paese, perché si elegge la massima carica di rappresentanza dello Stato.

Ad eleggere il prossimo Presidente della Repubblica sarà in seduta comune il Parlamento, quindi senatori e deputati insieme, più tre delegati per ogni regione, tranne la Valle d’Aosta che ne ha solo uno. Le diverse Regioni infatti devono convocare i propri Consigli che saranno chiamati a selezionare i tre delegati, due della maggioranza e uno dell’opposizione, che entreranno a far parte dei grandi elettori.

I grandi elettori.

Per quanto riguarda il Fvg, il Consiglio regionale sarà convocato tra l’11 e il 12 gennaio. Tramite uno scrutinio segreto si deciderà chi andrà a Roma per il voto: due membri per la maggioranza e uno per la minoranza. Di norma, come avvenuto nelle ultime quattro elezioni, è sempre stato nominato per questo incarico il presidente della Giunta, ovvero il governatore, il presidente del Consiglio ed un rappresentante della minoranza.

Nel caso del Friuli Venezia Giulia, i nomi dovrebbero essere, quindi, quelli di Massimiliano Fedriga, Piero Mauro Zanin presidente del Consiglio regionale e del capo dell’opposizione Sergio Bolzonello, esponente PD. “Sarà una grande responsabilità sopratutto per il periodo che stiamo vivendo, dal punto di vista politico e sociale – spiega Zanin -. Il Presidente, uomo o donna che sarà, dovrà incarnare i valori della libertà, della giustizia e dell’uguaglianza, oltre che unire un Paese che per diversi aspetti rischia di essere diviso”.

Senatori e deputati.

Oltre ai delegati delle regioni, voteranno il prossimo Presidente della Repubblica anche i 20 tra senatori e deputati del Fvg. Nello specifico ad eleggere il presidente della Repubblica, tra i senatori ci saranno: Luca Ciriani, FdI, Franco Dal Mas, FI, Raffaella Fiormaria Marin, LN, Stefano Patuanelli, M5S, Mario Pittoni, LN, Tatjana Rojc, PD, e Laura Stabile, FI.

I deputati Fvg invece sono: Aurelia Bubisutti, LN, Sabrina De Carlo, M5S, Vannia Gava, LN, Daniele Moschioni, LN, Roberto Novelli, FI, Massimiliano Panizzut, LN, Guido Germano Pettarin, Coraggio Italia, Walter Rizzetto, FdI, Ettore Rosato, Italia Viva, Sandra Savino, FI, Debora Serracchiani, PD, Luca Sut, M5S, e Renzo Tondo, Noi con l’Italia.

