Con il cambio del digitale terrestre in Valle d’Aosta.

“Buongiorno dal Tg del Friuli Venezia Giulia della Rai”. Immaginate lo sbigottimento che hanno provato i telespettatori della Valle d’Aosta sintonizzandosi, come sempre, oggi all’ora di pranzo su Rai 3 per ascoltare le notizie della loro regione. Nomi di comuni mai sentiti nella presentazione dei servizi, mezzo busto in studio mai visto in precedenza.

Già, perchè in tv in Valle d’Aosta sta andando in onda da un giorno il tg regionale sbagliato. E anche provando a cambiare canale, ovvero passando dal 3 al più laborioso, ma comunque efficace, 810, il risultato resta sempre lo stesso. Da ieri, infatti, nella parte di carta geografica dell’Italia agli antipodi del Fvg è in corso il cambio di frequenze per il nuovo digitale terrestre, una novità con cui dovranno fare progressivamente i conti tutte le regioni.

In tanti hanno fatto l’aggiornamento del proprio televisore, senza accorgersi che per il terzo canale occorreva fare una selezione ulteriore, ovvero quella di vedere le trasmissioni della Valle d’Aosta. Un dettaglio non a prova di disattenzione, che ha portato tantissimi telespettatori a trovarsi con il tg sbagliato e ad assediare di telefonate i centralini della Rai per ricevere spiegazioni.

