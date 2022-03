Prezzo della benzina come un’altalena, fare il pieno in Friuli diventa un’incognita

Tendenza al ribasso per il prezzo della benzina in Friuli

L’andamento del prezzo della benzina diventa sempre più un’incognita anche in Friuli. Eppure per la prima volta la tendenza per il momento è al ribasso. Anche se alcuni non tradiscono lo scetticismo, imputando le riduzioni dei prezzi a speculazioni pregresse. Resta il fatto che anche in Friuli, dove il carburante è tra i più economici in Italia, la tendenza al momento è quella di diminuire i prezzi.

Nella provincia di Udine, per esempio, la media dei prezzi della benzina negli ultimi giorni è calata. Questo, dopo il taglio delle accise, che aveva ridotto i costi al consumatore di 30 centesimi. Molti tuttavia ritengono che, seppur efficace nell’immediato, questi tagli non siano sufficienti a frenare la salita dei prezzi.

In questo senso però la Regione Friuli Venezia Giulia si è certamente mossa d’anticipo mettendo in pratica il cosiddetto super sconto, fortemente voluto dal presidente Massimiliano Fedriga. Dal primo aprile, ai 30 centesimi già tagliati, si aggiungeranno altri sconti, per un ammontare totale di quasi 50 o 60 centesimi in meno. Un insieme di misure che, unite alle sorprendenti tendenze al ribasso in alcuni casi, renderanno il Friuli la regione dove il pieno sarà più conveniente.

