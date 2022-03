Il monitoraggio del prezzo della benzina in Fvg.

File ai distributori, supermercati presi d’assalto, famiglie in enorme difficoltà per pagare le bollette della luce e del gas aumentate rispettivamente del 131% e del 94% nel primo trimestre con buona pace degli interventi del governo. Uno scenario da incubo per il movimento Difesa del Cittadino che dopo le dichiarazioni shock del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che ha parlato di vera a propria truffa sugli aumenti del carburante, ha deciso di attivare la propria rete di legali nei territori presentando esposti alle Procure per i reati di “aggiotaggio” e di “manovre speculative su merci”.

Non si contano i reclami e le segnalazioni dei consumatori sulle pompe di benzina che espongono cartelli con costi diversi da quelli al distributore o impediscono l’uso del self service. Per l’associazione non solo si registrano vere e proprie truffe presso gli impianti ma neppure i prezzi vengono comunicato al MISE come previsto. “MDC FVG farà un monitoraggio costante dei prezzi alla pompa dei carburanti, rilevandoli in tutte le città delle 4 province ”, dichiara il presidente regionale Raimondo Gabriele Englaro “Denunceremo le manovre speculative sui prezzi delle energie dinanzi alle autorità giudiziarie competenti nonché a quelle nazionali di vigilanza e controllo di mercato e di settore, indicando precise condotte da perseguire ed i loro responsabili, anche mediante i dati raccolti dalle nostre sedi locali”, precisa Dino Durì, Segretario reg.le di MDC FVG.

