I primi casi della variante Delta Plus in Fvg.

Scoperti i primi contagi da variante Delta Plus del Covid in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di quattro casi, rilevati a Trieste (2) e Gorizia (1), più un altro di importazione. A riscontrarli, il reparto di prevenzione di Asugi.

Per ora, quindi, la diffusione della Delta Plus riguarderebbe soltanto l’area giuliano-isontina, ma l’attenzione rimane alta anche nel resto della regione. La sotto variante della già temuta Delta, la cui diffusione è monitorata con preoccupazione soprattutto in Gran Bretagna, sembra essere più contagiosa almeno del 15% rispetto a quella originaria.

Secondo i primi riscontri, però, i vaccini già somministrati sembrano essere in grado di fronteggiarla senza criticità.

