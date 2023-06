Protezione civile Fvg a Forlì, le terribili immagini del seminario distrutto dal fango

La Protezione civile Fvg a Forlì: nuove partenze.

Ecco le terribili immagini del seminario di Forlì distrutto dall’alluvione e dal fango, che i volontari della Protezione civile del Friuli stanno cercando di salvare. Lo stato degli scantinati del seminario vescovile di Forlì dove i volontari e i funzionari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia hanno operato senza sosta per la salvaguardia dei volumi beni culturali, documenti, per la pulizia della palestra, delle aree comuni, esterni, vie di accesso, corridoi mostra in tutta la sua drammaticità i danni causati dal fango, che sono ingenti.

Questa mattina, lunedì 12, dalla sede della Protezione civile Fvg di Palmanova parte un nuovo gruppo di volontari e funzionari dedicato al recupero dei beni culturali. A loro si unirà un secondo gruppo che partirà mercoledì.