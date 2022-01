Il chiarimento delle mascherine da usare sui mezzi pubblici in Fvg.

“Sulla base della normativa attualmente in vigore è obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2 su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale operativi in Friuli Venezia Giulia. Fanno eccezione solo gli scuolabus, gestiti dai Comuni, per gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia e quelle primarie”.

Lo afferma l’assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano

Pizzimenti, che oggi ha preso parte a una riunione in videoconferenza convocata per fare il punto sulla situazione del Tpl nella nostra Regione, condizionato dalla forte diffusione del Covid-19.

Chiarito, così, un dubbio di molti in merito a quali dispositivi di protezione individuale indossare sui mezzi pubblici. Intanto, è stato risolto il nodo dei trasporti scolastici per chi non ha il Super Green Pass.

