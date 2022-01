Tè verde, aloe vera e ananas fresca contro la pancia gonfia.

Pancia gonfia dopo le feste? Un problema comune a molti. Ma rimettere in ordine le dimensioni del nostro addome si può. Eccome. Il fastidioso ingrossamento è causato generalmente da un cattivo funzionamento della digestione, dell’intestino, da errate abitudini alimentari oppure da eccessivo stress. Insomma, tutto quello che succede generalmente durante le feste quando si mangia e si beve un po’ di più e si è presi dalla frenesia dell’organizzazione della casa per gli ospiti. Ma l’intervento di un medico, in questo caso, per rimettere un po’ in ordine il nostro stomaco, può non essere necessario. Occorre, invece, fare buon uso di prodotti depurativi, che siano in grado di smaltire i liquidi in eccesso che sono stati accumulati.

Cosa bere per depurasi.

Alcune idee? Tè verde, aloe vera, ananas e finocchio. Il modo migliore per impiegarli è quello di berne l’infuso. Assumere molti liquidi permette, infatti, di liberarsi più facilmente di quelli accumulati. Se tutto ciò viene abbinato ad un po’ di esercizio fisico, l’esito di successo è assicurato e anche più in fretta. Non solo. Anche l’erba di grano è un ottimo depurante, grazie alla presenza altissima di clorofilla (fino al 70 per cento), che si accompagna ad altre preziose sostanze indispensabili all’organismo.

Poi ci sono i semi di lino, in grado di rilassare i tessuti del corpo, l’estratto di foglie di olivo, che eliminano le tossine in eccesso, l’estratto di aglio, che consente di regolarizzare l’attività intestinale e di rinforzare la flora batterica, la menta piperita, ottima se si hanno problemi di digestione. L’importante è bere tanto ed assumere infusi e decotti più volte al giorno. Già dopo una settimana si vedranno i primi effetti benefici. Ridurre la pancia gonfia dopo le feste si può e in maniera tutta naturale, almeno che il problema non nasconda intolleranze alimentari, per le quali occorre inevitabilmente l’aiuto del medico.

