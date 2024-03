Raccolta differenziata: la classifica dei comuni ricicloni in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia 53 Comuni Ricicloni e Rifiuti Free, ovvero i Comuni che superano il 65% di raccolta differenziata e che hanno una produzione pro-capite abitante anno (kg/ab/a) del secco residuo minore o uguale a 75 kg/anno (erano 56 nel 2019). L’evento è stato promosso da Legambiente FVG. Sono presenti sul territorio in modo molto diseguale: coprono il 67% della popolazione nel pordenonese, il 22% della provincia di Udine e il 26,6% di quella regionale.

Assenti in questa classifica i comuni della provincia di Gorizia e Trieste. Forte disomogeneità si riscontrano tra i comuni delle ex Province: primeggia Pordenone con l’82% di raccolta differenziata, Udine con il 72,1%, Gorizia con il 68,9% e Trieste con il 46,1%.

Se si considera solamente il parametro della Raccolta differenziata il criterio è soddisfatto dal 92% dei comuni in Provincia di Gorizia e Pordenone, dal 78% dei comuni in Provincia di Udine e il 33% in Provincia di Trieste.

Se invece consideriamo la quantità di secco residuo pro capite prodotto in un anno i comuni più virtuosi in provincia di Pordenone sono Chions con 39,1 kg/ab/a, Caneva con 42,8 e Valvasone – Arzene con 45. I 3 comuni con una popolazione superiore ai 15.000 che rientrano in questa classifica sono Cordenons con 52,1 kg/ab/a, Pordenone con 65,7 kg/ab/a e Azzano Decimo con 75,3 kg/ab/a.





In Provincia di Udine il comune più virtuoso è Moimacco con 33,1 kg/ab/a, Lestizza con 43,3 kg/ab/a e San Vito di Fagagna con 44,2 kg/ab/a. La riduzione più significativa rispetto all’anno precedente l’ha realizzata il comune di San Giovanni al Natisone con una riduzione di 27,9 kg di secco residuo per abitante.

