La classifica delle città dove si lavora meglio premia il Fvg.

Tutti e quattro i capoluoghi del Fvg rientrano nella top 10; tre addirittura nella top 5: la nostra regione è quella in cui si lavora meglio in Italia.

A dirlo è la prima classifica sulle Città del Lavoro stilata dalla Fondazione Aidp, creata dall’Associazione per la direzione del personale, in collaborazione con Isfort che ha preso in considerazione 7 parametri e diversi sotto-parametri per tutti i capoluoghi italiani (cultura e tempo libero, criteri economici, sicurezza, vivibilità ambientale, inclusione, servizi di cittadinanza, futuro e innovazione) in modo da capire come tutte le componenti contribuiscano alla qualità del lavoro.

In base ai punteggi, le città italiane sono poi state divise in tre fasce: quella verde, la più “amica” dei lavoratori, quella gialla e quella rossa. Ebbene, i quattro capoluoghi del Fvg rientrano nei 40 della prima fascia, con buonissimi piazzamenti: se in cima alla classifica c’è Milano (63,2), subito dopo ci sono Trieste (60,7) e Udine (60,6); al quinto posto c’è Pordenone (60,2) e al settimo Gorizia (58).

Tra i parametri che hanno visto ottimi punteggi per le nostre città, c’è quello del reddito da lavoro autonomo pro capite (in cui Pordenone risulta tra le top 5 in Italia), quello delle imposte comunali e regionali pro capite (con Pordenone terza e Udine quarta) e ancora cultura (con Trieste prima e Gorizia seconda per spettacoli ogni mille abitanti), tempo libero (Udine è seconda per numero di piscine, palestre, terme e centri benessere ogni 10mila abitanti) e ancora per la vivibilità ambientale (con buoni piazzamenti per quanto riguarda il verde urbano fruibile) e per l’innovazione con Trieste quinta per start up e natalità delle imprese.