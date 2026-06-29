Il riciclo del vetro frutta al Friuli Venezia Giulia 3,4 milioni di euro

Il riciclo del vetro del 2025, 47,5 chili per ogni abitante, oltre la media nazionale, frutta al Friuli Venezia Giulia 3,4 milioni di euro.

Il riciclo del vetro frutta al Friuli 3,4 milioni di euro: nel 2025 la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro in Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto i 47,5 chilogrammi per abitante, un risultato superiore alla media nazionale di 40,6 kg/ab. Una performance che conferma il contributo della regione al sistema nazionale del riciclo del vetro e che produce effetti concreti non soltanto sul piano ambientale, ma anche su quello economico.

Grazie ai quantitativi raccolti e alla qualità del materiale conferito, nel 2025 CoReVe, il Consorzio per il riciclo del vetro, ha riconosciuto ai Comuni friuliani e ai gestori delegati oltre 3,4 milioni di euro su 145,9 milioni di euro complessivamente erogati dal Consorzio sul territorio nazionale. Un flusso di risorse che contribuisce a sostenere i servizi di raccolta differenziata e a rafforzare l’efficienza del sistema locale di gestione dei rifiuti.

Il valore generato dalla raccolta differenziata si traduce anche in attività industriale sul territorio: in Friuli-Venezia Giulia sono attivi quattro stabilimenti di produzione di imballaggi in vetro — Bormioli Pharma e Vetri Speciali a San Vito al Tagliamento, O-I Italy a Villotta di Chions e VDN a San Giorgio di Nogaro — e un impianto di trattamento del rottame (Julia Vitrum a San Vito al Tagliamento).