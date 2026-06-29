Guida in stato di ebbrezza e documenti falsi: maxi controlli, sei denunciati nel weekend sulle strade del Friuli verso Lignano.

I carabinieri di Latisana hanno intensificato l’attività di controllo del territorio nella zona bassa della provincia udinese con particolare attenzione all’attività di prevenzione alle violazioni delle norme del codice della strada. I servizi svolti nell’ultima settimana lungo le principali arterie che collegano Udine e Latisana a Lignano Sabbiadoro, a tutela degli automobilisti, hanno portato ai seguenti risultati: