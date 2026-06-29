Guida in stato di ebbrezza e documenti falsi: maxi controlli, sei denunciati nel weekend sulle strade del Friuli verso Lignano.
I carabinieri di Latisana hanno intensificato l’attività di controllo del territorio nella zona bassa della provincia udinese con particolare attenzione all’attività di prevenzione alle violazioni delle norme del codice della strada. I servizi svolti nell’ultima settimana lungo le principali arterie che collegano Udine e Latisana a Lignano Sabbiadoro, a tutela degli automobilisti, hanno portato ai seguenti risultati:
- un 49enne residente nella bassa friulana dopo aver provocato un incidente stradale a bordo di un motociclo è stato portato presso il pronto soccorso di Udine dove si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la determinazione del tasso alcolemico e dell’eventuale assunzione di droghe, denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- un 31enne residente nella bassa friulana, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Latisana è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica perché risultato positivo all’alcoltest, la patente di guida è stata ritirata per la conseguente sospensione;
- 6 persone di cui tre sanzionate amministrativamente poiché il tasso alcolemico è stato rilevato sotto lo 0,8 g/l mentre gli altri tre denunciati per aver superato il limite e a uno di questi è stato sequestrato l’autoveicolo ai fini della confisca;
- un 43enne straniero ha esibito un permesso internazionale di guida del suo paese di origine risultato falso, il documento è stato sequestrato e il soggetto denunciato per uso di atto falso.