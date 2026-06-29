I “pacchi smarriti” a Udine: il parco commerciale Terminal Nord di Udine ospiterà l’evento della “Scatola Misteriosa”.

Il fenomeno dei “pacchi smarriti” arriva anche a Udine. Da sabato 4 a domenica 12 luglio, il parco commerciale Terminal Nord di Udine ospiterà l’evento della “Scatola Misteriosa”, uno dei trend più virali dell’anno che ha già registrato il tutto esaurito nei principali centri commerciali della penisola. Il format innovativo, ideato da D’Annunzio Commercial Agency SRLS per Mysterybox.cloud, sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 20:30. L’iniziativa permetterà ai visitatori di acquistare “al buio” pacchi sigillati provenienti dai grandi flussi logistici europei, contenenti merci mai reclamate, lotti di magazzino o spedizioni smarrite e mai ritirate dai destinatari.

Come funziona la “Caccia al mistero” al chilo.

La dinamica si basa interamente sul concetto di sorpresa. I clienti non conoscono il contenuto della scatola fino al momento dell’apertura, trasformando l’acquisto in un gioco interattivo. Il prezzo non è legato al valore dell’oggetto contenuto, ma al peso, con due tariffe differenziate: una basic da 1,99 euro all’etto e una premium da 2,50 euro all’etto. Tutti i prodotti provengono da filiere tracciate e certificate. Inoltre, per tutelare i consumatori, l’organizzazione garantisce la sostituzione immediata del pacco con uno di pari peso nel caso in cui il prodotto all’interno dovesse risultare danneggiato o non funzionante.

Seconda vita ai prodotti.

Al di là dell’intrattenimento e della curiosità, il progetto si inserisce in un forte quadro di responsabilità ambientale. Reimmettere nel circuito commerciale beni destinati allo smaltimento o all’oblio logistico permette di prolungare il ciclo di vita dei prodotti, riducendo drasticamente gli sprechi a favore di un modello concreto di economia circolare.

Fino a 4 tonnellate di merce (fino a esaurimento).

Per tutta la durata dell’evento è prevista una rotazione continua dei prodotti in galleria, attingendo da un magazzino che vanta fino a 4 tonnellate di merce complessiva. Trattandosi di pezzi unici e scorte limitate, l’organizzazione fa sapere che l’evento potrebbe concludersi in anticipo rispetto alla data del 12 luglio in caso di esaurimento precoce delle scorte, consigliando la partecipazione nelle prime giornate.