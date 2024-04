La rievocazione storica sulla Rocca di Monfalcone.

Una suggestiva immersione nel V secolo d.C., ai tempi delle battaglie tra Longobardi e Romani per la conquista del “limes” – il confine; una rievocazione storica puntuale e coinvolgente che, attraverso rappresentazioni sceniche, simulazioni di combattimenti e approfondimenti dedicati, accompagnerà il pubblico a ritroso nel tempo per ripercorrere un importante capitolo della secolare storia della Rocca di Monfalcone, primo sito fortificato nel territorio isontino.

È quanto promette la quarta edizione di “Limes Bellum: il confine tra Longobardi e Romani”, in programma nella giornata di sabato 20 aprile (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 21 aprile). Realizzato e promosso dal Comune di Monfalcone in collaborazione con l’Associazione Luce nella Storia, l’evento si svolgerà proprio sul colle che sovrasta la città.

“Limes Bellum costituisce un’opportunità per riscoprire e apprezzare la nostra storia all’ombra della Rocca, che è il simbolo più rappresentativo di Monfalcone – commenta il sindaco Anna Maria Cisint -. Puntiamo molto sulla promozione del territorio e delle sue ricchezze paesaggistiche, storiche e culturali, proponendo iniziative ideate per far conoscere ai monfalconesi e ai turisti le preziose risorse che la nostra città offre e strutturando gli eventi in modo da attrarre un pubblico eterogeneo, anche con interessi diversi”.

Il programma.

Il programma della giornata è ricco di appuntamenti: si parte alle 10.15 con l’inaugurazione del campo storico, la presentazione delle associazioni di rievocatori Invicti Lupi, Avar Project e Numerus Italorum e la prima dimostrazione tematica, che coinvolgerà il pubblico presente. Due i momenti dedicati alle visite guidate alla storica fortezza monfalconese, alle ore 10.30 e alle 14.00, con dimostrazioni didattiche riguardanti le varie attività artigianali e belliche tipiche dell’epoca, mentre le simulazioni di combattimento sono previste alle ore 11.30 e alle 15.30.

Alle 17.10 spazio agli approfondimenti sulla fondazione della Rocca e la conflittualità tra Romani e Longobardi per il controllo e la conquista di quest’area strategica con la conferenza tematica “La Rocca e il confine al tempo dei Longobardi”, cui seguirà, alle ore 18.00, la chiusura delle attività con il saluto delle associazioni coinvolte.

Nel corso della manifestazione, arricchita dall’esposizione di prodotti artigianali, i rievocatori di Invicti Lupi, Avar Project e Numerus Italorum saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e per accompagnare i partecipanti nella vita quotidiana vissuta all’interno di un campo longobardo, riproponendone usi e costumi, attività civili e militari e antichi mestieri.

Sarà inoltre attivo un servizio di ristoro e per l’intera giornata sarà disponibile il servizio navetta gratuito RoccaBus, che collega il centro cittadino alla Rocca.