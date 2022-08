L’incendio del rimorchio tra gli svincoli di Padriciano e Trebiciano.

Dalle 6 e 10 di questa mattina i vigili del fuoco di Trieste stanno operando sul Raccordo Autostradale 13, tra gli svincoli di Padriciano e Trebiciano in direzione Venezia per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato trasportante “BIG BAG” dei sacchi in materiale plastico.

I Vigili del fuoco intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina e una squadra della sede centrale supportate da due autobotti il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale e il funzionario di guardia hanno spento le fiamme utilizzando anche il liquido schiumogeno e al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

L’autista del mezzo, che dopo aver staccato il trattore stradale dal semirimorchio aveva tentato di spegnere l’incendio con un estintore, è rimasto lievemente ferito dallo scoppio di uno pneumatico del rimorchio ed è stato trasportato all’ospedale dal personale sanitario.

Per permettere le operazioni di soccorso messa in sicurezza e asporto del mezzo e dei materiali bruciati è stato chiuso il tratto del raccordo Autostradale 13 tra gli svincoli di Padriciano e Trebiciano in direzione Venezia. Oltre ai vigili del fuoco, presenti sul posto per quanto di loro competenza, personale sanitario, polizia stradale, polizia locale, personale Anas, personale dell’azienda di autotrasporti proprietaria del mezzo incendiato e una ditta privata per la rimozione del mezzo incendiato.