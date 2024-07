Rinnovare la patente

Una delle scadenze che più ci sfugge di vista è quella della patente di guida. Spesso infatti ci si dimentica di rinnovare questo documento che risulta fondamentale per poter circolare liberamente su strada. Rinnovarla tuttavia non è complicato e ci sono degli appositi passaggi da seguire.

Costi

Il costo complessivo delle operazioni da effettuare per rinnovare la patente non è eccessivo. Innanzitutto c’è da sostenere la visita medica, il cui prezzo solitamente oscilla tra i 50 e i 90 euro. In seguito ne servono 16 per l’applicazione della marca da bollo, 10,20 per i diritti di Motorizzazione e infine 6,80 per le spese di spedizione della patente tramite posta assicurata. Il totale complessivo ammonta all’incirca tra i 100 e i 130 euro. Tuttavia, attorno ai costi dell’operazione va fatta una dovuta precisazione. Per rinnovare la patente ci si può dirigere presso una ASL, la Motorizzazione o la scuola guida e la differenza tra questi uffici sta nella velocità dell’operazione e nei costi. Solitamente la Motorizzazione Civile risulta più economica ma le tempistiche sono più dilatate.

Documenti necessari

Per rinnovare la patente di guida serve tutta una serie di documenti. Prima di procedere con le operazioni è dunque necessario verificare di averli tutti in regola. Per prima cosa servono i bollettini inerenti ai versamenti effettuati al Ministero dei Trasporti e per l’imposta di bollo. In seguito servono la patente in scadenza, un documento d’identità in corso di validità, il codice fiscale, due foto in formato foto tessera e le eventuali certificazioni che indichino la presenza di patologie o l’obbligo di indossare occhiali da vista.

Ogni quanto rinnovare?

Il rinnovo della patente va fatto entro un determinato lasso di tempo che varia a seconda dell’età del conducente. Per i soggetti fino a 50 anni di età il rinnovo deve essere effettuato ogni 10 anni, mentre per i soggetti tra 50 e 70 anni questo deve essere effettuato ogni 5. Per i guidatori con età compresa tra 70 e 80 anni il rinnovo va effettuato ogni 3 anni. Per chi invece possiede più di 80 anni, il rinnovo dovrà essere effettuato a intervalli di tempo molto più ristretti. Nello specifico sarà necessario sottoporsi a una visita medica di controllo ogni 2 anni.

Dove recarsi

Per rinnovare la patente occorre recarsi in alcuni luoghi appositi. Per quanto riguarda la visita medica sarà possibile sostenerla presso una ASL, la Motorizzazione Civile o presso un’autoscuola. Una volta ottenuto dal proprio medico di famiglia il certificato anamnestico, il medico di ASL, Motorizzazione o autoscuola sottoporrà il richiedente a una visita oculistica e a una visita uditiva. Il candidato dovrà dimostrare di possedere un’acutezza visiva per i due occhi di almeno sette decimi con almeno due decimi per l’occhio più debole e di percepire il senso di una conversazione a non meno di due metri. Vengono anche effettuati controlli sui valori della pressione del sangue e sul battito cardiaco nonché domande di carattere psicologico. Nel caso in cui l’esito della visita fosse positivo verrà rilasciato il certificato che attesta l’idoneità al rinnovo.